Супернику вже слід тремтіти: Циганков вперше провів тренування у загальній групі збірної України

Збірна України з футболу готується до вирішального матчу плей-оф відбору на Євро-2024. Вже 26 березня у польському місті Вроцлав команда Сергія Реброва зіграє проти Ісландії.

Одразу після переможного матчу над Боснією і Герцеговиною "синьо-жовті" перебазувались у Польщу. Українські футболісти, попри доволі холодну погоду, продовжують готуватись до важливого поєдинку, у якому визначаться, хто поїде на Євро-2024 – Україна чи Ісландія.

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Приємний дзвіночок із розташування збірної України

Уперше у загальній групі команди повноцінне тренування провів правий вінгер Жирони Віктор Циганков. Що не може не тішити не лише уболівальників збірної, а й тренерський штаб національної команди.



Циганков – у загальній групі збірної України / Фото УАФ, Андрія Ющака

Усі сподіваються, що такий приємний дзвіночок сповіщає про те, що Віктор може допомогти команді у грі 26 березня. Хоча б вийти на заміну.

Нагадаємо, що у матчі Жирона – Осасуна Циганков отримав травму, через яку не зміг продовжити гру. Після заміни на коліні Віктора з'явився лід, що неабияк стурбувало його прихильників. У футболіста було ушкодження медіальної колатеральної зв’язки колінного суглоба.

Футболіст із травмою прибув у розташування збірної України та не зміг взяти участь у грі проти Боснії і Герцеговини, у якій "синьо-жовті" здобули вольову перемогу 1:2. Один із голів забив одноклубник Циганкова по Жироні Артем Довбик після передачі Романа Яремчука.

Останній, до слова, вийшов на заміну та через чотири хвилини забив гол.

Збірна України готується до матчу проти Ісландії: дивіться відео

Фінал плей-оф відбору на Євро-2024 Україна – Ісландія розпочнеться 26 березня о 21:45 (за київським часом).