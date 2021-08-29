Плавець Трусов здобув друге особисте "срібло" на дебютній Паралімпіаді у Токіо
29 серпня 2021 , 11:18Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Андрій Трусов здобув своє друге "срібло" Паралімпіади у Токіо. Український плавець додав у скарбничку України 18-ту срібну нагороду.
Срібна лихоманка України
Андрій Трусов знову став другим у токійському басейні. 21-річний український плавець здобув срібну медаль у запливі 400 метрів вільним стилем у класі S7.
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Трусов вже з перших метрів дистанції плив у трійці найкращих. Лідерство захопив Марк Маляр із Ізраїлю, який не відпустив "золото" з рук.
Українець вже після половини дистанції став збільшувати перевагу над своїми конкурентами у боротьбі за друге місце. Трусов – срібний паралімпійський призер у Токіо. Трійку замкнув американець Еван Остін.Перша медаль! Андрій Трусов здобув "срібло" на дебютній Паралімпіаді у запливі на 200 метрів комплексним плаванням у класі SM7.
- Наші плавці знову продовжують розривати басейни у Японії. Це наше 18-те "срібло" на Паралімпіаді-2020. І це лише п'ятий змагальний день.