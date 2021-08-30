Плавець Трусов із світовим рекордом здобув "золото" Паралімпіади-2020
30 серпня 2021 , 11:13Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Знову українські плавці принесли нагороди на Паралімпіаді-2020. Андрій Трусов став паралімпійським чемпіоном.
"Золотий" заплив Трусова
Відразу два плавці виступали під "синьо-жовтим" прапором у запливі на 100 метрів на спині у класі S7 – Андрій Трусов та Євгеній Богодайко. Трусов вже після перших 50 метрів став лідером та вже не віддав "золото" суперникам.
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Трусов зі світовим рекордом став паралімпійським чемпіоном у Токіо. 21-річний плавець переплюнув рекорд іншого українця Богдана Гриненка.
Ще один український плавець Богодайко фінішував п'ятим. Срібну нагороду здобув аргентинець Фернандо Карломаньо. А трійку призерів замкнув Марк Маляр із Ізраїлю.
- Це 12-те "золото" для України у Токіо. Для Трусова це третя медаль Паралімпіади-2020. До цього здобув дві срібні нагороди на 200 метрів комплексним плаванням та 400 метрів вільним стилем.