Плавець Трусов із світовим рекордом здобув "золото" Паралімпіади-2020

Знову українські плавці принесли нагороди на Паралімпіаді-2020. Андрій Трусов став паралімпійським чемпіоном.

"Золотий" заплив Трусова

Відразу два плавці виступали під "синьо-жовтим" прапором у запливі на 100 метрів на спині у класі S7 – Андрій Трусов та Євгеній Богодайко. Трусов вже після перших 50 метрів став лідером та вже не віддав "золото" суперникам.

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Трусов зі світовим рекордом став паралімпійським чемпіоном у Токіо. 21-річний плавець переплюнув рекорд іншого українця Богдана Гриненка.

Ще один український плавець Богодайко фінішував п'ятим. Срібну нагороду здобув аргентинець Фернандо Карломаньо. А трійку призерів замкнув Марк Маляр із Ізраїлю.