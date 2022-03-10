Пізно намагатися знайти мирне рішення, – Гвардіола звернувся до НАТО

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола солідарний з українським народом. Він закликає світових лідерів втрутитися в ситуацію та не стояти осторонь.

"Якщо це відбувається, це означає провал політики"

Тренер відреагував на повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Він засудив дії російського президента Володимира Путіна.

До речі МанСіті зіграв всуху зі Спортингом та став чвертьфіналістом Ліги чемпіонів

"Велика світова драма полягає в тому, що деякі країни продовжують руйнуватися, бо одна людина вирішила, що невинних також слід знищити. Світ, як і раніше, мовчить, не люди встають, а уряди всього світу, які мали б прийняти рішення або сказати, що цього не може бути. Якщо це відбувається, це означає провал політики, провал економіки, провал усіх. Коли це трапляється, кількість ненависті, що генерується в майбутніх поколіннях... щоб виправити це, вам може знадобитися століття", – сказав Гвардіола.

Український народ ніколи не забуде про те, що з ним зробили. Бути вдома, ходити до школи, їсти, вечеряти – за рішенням людини країна зруйнована,

– наголосив тренер МанСіті.

Також він звернувся до НАТО, США та ЄС. Фахівець наголосив, що треба діяти негайно.

"Уявіть себе у своїй країні. Людина приходить у ваш дім, нападає, вбиває сім’ю і друзів. Ти втрачаєш усе і змушений тікати в іншу країну. Це не було спричинене вами, мною чи кимось. Де НАТО? Де Сполучені Штати? Де Європейський Союз? Пізно намагатися знайти мирне рішення. Це синонім абсолютного провалу політичних організацій", – додав іспанець.

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