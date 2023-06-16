У виїзному варіанті: Україна визначилася із кольором форми на матч проти Північної Македонії

Свій другий поєдинок відбору до чемпіонату Європи-2024 збірна України проведе в Скоп'є, де зустрінеться з командою Північної Македонії. Це буде шоста в історії зустріч суперників.

У п'ятницю, 16 червня, команда Сергія Реброва проведе виїзний матч проти Північної Македонії. Зустріч відбудеться в Скоп'є на стадіоні "Тоше Проеський".

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Тим часом збірні визначилися із формою на матч відбору Євро-2024. Підопічні Реброва поєдинок у Скоп'є проведуть у виїзному, синьому комплекті форми. Голкіпер "синьо-жовтих" вийде у салатовій.

Форма збірної України на гру з Північною Македонією / УАФ

Господарі поля гратимуть у домашньому варіанті форми червоного кольору. Воротар "червоних левів" буде одягнений у форму жовтого кольору.

Форма Північної Македонії на матч з Україною / УАФ

Нагадаємо, що матч в Скоп'є стане вже шостим поєдинком між збірними України та Північної Македонії за всю історію протистояння. Перевага в цих зустрічах на боці нашої команди. "Синьо-жовті" у чотирьох матчах здобули перемоги з різницею 6:1, а ще одна зустріч завершилася нульовою нічиєю.