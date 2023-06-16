Гол з пенальті та ефектна гармата: Північна Македонія шокує Україну в першому таймі

Підопічні Сергія Реброва пропустили два голи вже в першому таймі матчу відбору Євро-2024. Господарі поля скористалися помилками захисту "синьо-жовтих".

16 червня Сергій Ребров дебютував в офіційному матчі на чолі національної збірної України. На жаль, вже на 31-й хвилині українці опинилися в ролі наздоганяючих, пише 24 Канал.

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Гравці збірної України виявилися неготовими до натиску господарів поля. На 31-й хвилині зустрічі Микола Матвієнко зіграв рукою у власному штрафному майданчику. Арбітр після перегляду VAR вказав на одинадцятиметровий. До позначки підійшов Еніс Барді, який впевнено реалізував пенальті.

Відео голу Барді

Не встигли підопічні Реброва оговтатися після пропущеного голу, як отримали ще один. На 39-й хвилині поєдинку хавбек Наполі Еліф Ельмас ефектним ударом здалеку подвоїв перевагу Північної Македонії.

Відео голу Ельмаса

Нагадаємо, що збірна України ще жодного матчу не програвала Північній Македонії. На рахунку "синьо-жовтих" 4 перемога, а ще одна гра завершилася внічию.