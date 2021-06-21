Нідерланди знесли Північну Македонію та виграли групу збірної України: відео

У понеділок, 21 червня, відбулися заключні матчі Групи С чемпіонату Європи з футболу. Нідерланди розгромили Північну Македонію і виграли групу.

Північна Македонія – Нідерланди 0:3

Гол: Депай, 24, Вейналдум, 51, 58

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На початку матчу гол, який забив Трічковскі, скасували – рефері зафіксував офсайд. На 22-й хвилині той же Трічковскі отримав блискучу скидку під удар та з лінії карного майданчика потужно вистрілив – стійка врятувала Нідерланди.

За декілька хвилин вже голландці не змарнували свій шанс. Депай і Мален втекли в контратаку, Мален викотив під удар Мемфісу на одинадцятиметровий позначку – 0:1.

Відео голу Депая

Наприкінці першого тайму вже почалися виконання фінтів Зідана в чужій штрафній від Граввенберха, але до удару це не привело.

Після перерви голландці подвоїли свою перевагу. Пандєв обрізався у центрі поля й нідерландці вирвались у стрімку контратаку – Депай скинув під удар Вейналдуму, який пробив у практично порожні ворота.

Відео першого голу Вейналдума

На 58-й хвилині рахунок у матчі став розгромним. Вейналдум своєчасно опинився на добиванні у штрафному майданчику суперника й після удару Депая холоднокровно спрямував м'яч у сітку.

Відео другого голу Вейналдума

На 67-й хвилині Вегхорст небезпечно пробивав з меж карного майданчика – поперечина.

Таким чином, Нідерланди перемогли і у третій грі групового етапу Євро-2020 та стали абсолютними переможцями Групи С. Північна Македонія не здобула жодного очка.

Північна Македонія – Нідерланди відеоогляд