Успіх Нідерландів чи несподіванка від Північної Македонії: прогноз на матч Євро-2020

Північна Македонія 21 червня зіграє проти Нідерландів у рамках 3 туру групи С. Букмекери залишили прогноз на поєдинок чемпіонату Європи-2020.

Шлях збірних на Євро-2020

До матчу збірні підходять у кардинально різних настроях. Нідерланди ще до початку зустрічі гарантували собі вихід у плей-офф Євро-2020. Команда Де Бура з 6 очками лідирує у групі С. Північна Македонія не знає смаку перемог у розіграші цього турніру та логічно замикає таблицю.

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У минулому турі Нідерланди впевнено переграли Австрію з рахунком 2:0. Голами відзначались Депай з пенальті та Дюмфріс у середині другого тайму. Україна ж у другому турі переграла Північну Македонію з рахунком 2:1. За "синьо-жовтих" забивали Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук. Обидва вже забили по два голи на Євро-2020.

У складі нашого суперника єдиний гол забив Аліоскі. Бущан парирував пенальті, але виконавець 11-метрового удару першим був на добиванні.

Історія протистоянь

Нідерланди та Північна Македонія чотири рази зустрічались на футбольному полі. Усі матчі відбувались на стадії кваліфікації чемпіонату світу. В активі Північної Македонії немає жодної звитяги, але є дві мирові.

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Матч 2-го туру групи С Євро-2020 Північна Македонія – Нідерланди відбудеться 21 червня о 19:00.

Букмекери прогнозовано віддають перевагу гостям зустрічі. На звитягу Нідерландів можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,33. На те, що Північна Македонія зможе здобути першу перемогу на Євро – аж 10,50. Мирова у цьому протистоянні, яка може стати третьою між цими командами – 5,40.

Команда Де Бура вже реалізувала завдання мінімум – вийти з групи. Але експерти схиляються до того, що футболісти саме цієї збірної святкуватимуть успіх у матчі з рахунком 0:2 – 5,70. Мінімальна звитяга господарів – 21.

Першими рахунок у зустрічі відкриють гості – 1,29. А те, що першими несподівано для усіх заб'ють господарі – 4.

Хто запише себе у протокол авторів голів у матчі?