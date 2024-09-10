Північна Ірландія – Україна: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2025

Збірна України U-21 веде боротьбу за путівку на молодіжний чемпіонат Європи-2025. Восьмий матч кваліфікації підопічні Унаї Мельгоси проведуть у проти Північної Ірландії.

Молодіжна збірна України продовжує виступи у кваліфікації на Євро U-21. Команда Унаї Мельгоси завітає до Балліміни, де зіграє проти місцевої збірної Північної Ірландії, пише 24 Канал. Початок – о 21:45 за київським часом.

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За крок від Євро-2025

"Синьо-жовті" мають ідеальну статистику у відборі. У семи матчах Україна здобула сім перемог, при цьому пропустивши всього три голи. Це дозволяє команді Мельгоси лідирувати у групі.

Наша збірна випереджає Англію на два бали і при цьому має матч в запасі. Цей матч – як раз проти Північної Ірландії. Напряму у фінальну частину відберуться всі переможці груп та навіть три найкращих других місця, тому можна сказати, що Україна вже однією ногою на Євро.

У свою чергу "зелено-білі" вже втратили шанси кваліфікуватися на турнір. Підопічні Томмі Райта йдуть передостанніми у групі, маючи у своєму активі 7 очок. При цьому у минулому матчі Північна Ірландія здивувала, відібравши очки у Англії (1:1).

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