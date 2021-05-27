Північна Ірландія оголосила заявку на товариський матч зі збірною України Шевченка

Збірна Північної Ірландії оголосила склад на контрольний поєдинок національної команди Андрія Шевченка. У заявку включено 25 футболістів.

Заявка збірної Північної Ірландії

3 червня у Дніпрі збірна України проведе свій другий контрольний спаринг у підготовці до Євро-2020. Суперником стане поступлива збірна Північної Ірландії.

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У Україну головний наставник суперників Айан Бараклоу візьме із собою 25 гравців. У списку є декілька футболістів із топ-клубів АПЛ – Манчестер Юнайтед, Челсі, Ліверпуля та Арсенала. Але вони не стабільні гравці команд.

Воротарі: Пікок-Фаррелл, Азард, Хьюз

Пікок-Фаррелл, Азард, Хьюз Захисники: Кеткарт, Даллас, Фергюсон, Макнейр, Баллард, Браун, Макклелланд, Бредлі

Кеткарт, Даллас, Фергюсон, Макнейр, Баллард, Браун, Макклелланд, Бредлі Півзахисники: Макгінн, Севілл, Томпсон, Макканн, Маккалмонт, Джонс, Уайт, Галбрейт

Макгінн, Севілл, Томпсон, Макканн, Маккалмонт, Джонс, Уайт, Галбрейт Нападники: Лафферті, Магенніс Бойс, Сміт, Чарльз, Лавер

Також окрім матчу зі збірною України на підопічних Бараклоу чекає товариська зустріч з Мальтою (30 травня). Команді Андрія Шевченка важливо здобути перемогу у цьому спарингу. До цього Україна чотири рази поспіль грала внічию 1:1. Тому гравцям "синьо-жовтих" потрібно реабілітуватись в очах українських прихильників. Ще один поєдинок наші хлопці проведуть 7 червня у Харкові проти Кіпру.