Збірна України з хокею розтрощила Південну Корею у матчі олімпійського відбору: відео

Команда Дмитра Христича стартувала у прекваліфікаційному олімпійському турнірі. Лише перемога в групі дозволить продовжити боротьбу за путівку на зимові Ігри-2026.

Корея – Україна 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Шайби: 0:1 – Мазур (Лялька, Морозов), 14:10, 0:2 – Ворона (Бородай, Куцевич), 22:10, 0:3 – Денискін (Пангелов-Юлдашев), 49:31, 0:4 – Трахт (Пересунько, Мережко, – більш), 50:03.

У першому поєдинку українські хокеїсти зустрічалися з командою Південної Кореї. Кілька днів тому "синьо-жовті" вже грали з азійською збірною товариський матч та здобули непросту перемогу (4:3), пише 24 Канал.

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Почали турнір з розгрому

Зі стартових секунд зустрічі корейці запропонували шалейний темп, який витримали наші хокеїсти. Під завісу першого періоду Вадим Мазур вразив ворота суперників, перегравши воротаря Південної Кореї.

Початок другого періоду був за нашими хокеїстами. Олексій Ворона замкнув передачу Куцевича та зробив перевагу більше комфортною. Українці мали можливість закривати матч ще наприкінці другої 20-хвилинки, але Олександр Пересунько не реалізував буліт.

Третя шайба у ворота корейців влетіла після удару Андрія Денискіна. І одразу ж Данило Трахт реалізував чисельну більшість та поставив остаточну крапку в матчі. 4:0 – дуже впевнена перемога команди Христича.

У наступному матчі турніру збірна України зіграє проти Польщі. Господарі теж стартували з перемоги 4:0 над естонцями. Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 9 лютого. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Турнірна таблиця групи J

N Збірна І В ВО ПО П Ш О 1. Польща 1 1 0 0 0 4:0 3 2. Україна 1 1 0 0 0 4:0 3 3. Естонія 1 0 0 0 1 0:4 0 4. Південна Корея 1 0 0 0 1 0:4 0

Відеоогляд матчу Південна Корея – Україна