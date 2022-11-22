Головний тренер збірної Данії Каспер Юлманд каже, що завжди вважав саме Крістіана серцем та імпульсом національної збірної. У цьому він відіграє дуже важливу роль.

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Крістіан Еріксен у Катарі

Трене відзначає, що коли Крістіан Еріксен на полі, то здатен неймовірно визначати ритм гри. Він її відчуває та контролює своїми передачами, розумом, баченням поля та роботою.

Здорово, що Крістіан повернувся. Це неймовірний гравець, а як людина вона ще краща. Він дуже багато дає і на полі, і поза ним,

– заявив керманич Данії.

Він пригадав, як Еріксен повернувся до збірної в березні цього року. Тоді півзахисник практично одразу забив гол у ворота збірної Нідерландів в Амстердамі.

"Працювати з Крістіаном дуже приємно. На вчорашньому тренуванні ми вирішили не підвищувати інтенсивність, але Крістіана не зупинити. Його щодня потрібно витягувати з поля. Любов до футболу – це найважливіше для нього", – резюмував Каспер Юлманд.

Данія на ЧС-2022