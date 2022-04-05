Після вторгнення Росії почав розмовляти українською, – Бондаренко відмовився від мови ворога

Півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко висловив свою думку про повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Футболіст розповів, як почав спілкуватись українською мовою.

Бондаренко: Можливо це буде з помилками, але українською

Атакувальний півзахисник донецького клубу розповів, що до початку нападу Росії у житті розмовляв російською мовою. Але після повномасштабного вторгнення країни-агресора в Україну Артем Бондаренко почав спілкуватись державною мовою.

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Футболіст зауважив, що у його розмові можуть бут помилки, але він надалі буде розмовляти українською. Бондаренко заявив, що йому соромно спілкуватись мовою ворога.

До початку вторгнення Росії я справді спілкувався російською мовою. Але зараз я вирішив намагатися розмовляти українською. Можливо це буде з помилками, але українською. Тому що мені соромно говорити мовою людей, які нищать нашу державу,

– сказав Артем.

Півзахисник Шахтаря намагається підтримувати фізичну форму поза командою, постійно перебуває на зв'язку з одноклубниками, щоб дізнаватись останні події з їх рідних міст.

"Вірте у нашу перемогу та нашу армію"

Бондаренко не уявляє, яким буде футбол після перемоги України над окупантами. Гравцю складно думати про футбол, коли щодня гинуть мирні люди.

Артем розповів, що у першу чергу зробить після закінчення війни. Півзахисник донецького клубу не сумнівається у перемозі рідної країни.

Перше, що зроблю після війни – обійму свою сім'ю, побачусь із друзями, які зараз розкидані по всій країні. Напевно, частіше робитиму те, що раніше постійно відкладав на завтра. Адже ми зрозуміли, що треба цінувати щохвилини мирного неба над головою. Я дуже пишаюся тим, що я українець. Думаю, що після нашої перемоги слова "я – українець" звучатимуть у всьому світі по-новому і дуже гордо. Хочеться звернутись до наших громадян. Вірте у нашу перемогу та нашу армію. Перемога обов'язково буде за нами,

– розповів Бондаренко.

Кар'єра Артема Бондаренка