Після овацій від фанатів суперника: Севілья зацікавилась футболістом Шахтаря

Михайло Мудрик все більше привертає увагу зі сторони європейських клубів. Талановитим футболістом Шахтаря зацікавилась Севілья.

Інтерес із Ла Ліги

Михайлу Мудрику лише 20 років, а він вже потрапляє у шорт-лист топових клубів Європи. Лівим вінгером Шахтаря зацікавився переможець Суперкубку УЄФА.

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Іспанська Севілья шукає підсилення атакувальної лінії команди, тому звернула увагу на талановитого гравця "гірників".

Раніше іспанці вже цікавились кандидатурою Мудрика. Потенційним трансфером футболіста буде особисто займатись спортивний директор Севільї Рамон Родрігес Мончі.

Як Севілья виступає у сезоні

Севілья після 13 матчів замикає трійку лідерів іспанської Ла Ліги, поступаючись лише мадридському Реалу та Реал Сосьєдаду.

У Лізі чемпіонів клуб також посідає третє місце у групі G. Підопічні Хулена Лопетегі за тур до завершення групового раунду продовжує боротись за вихід у плей-офф. Третя позиція у групі принесе Севільї єврокубкову весну, але вже у Лізі Європи.

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