Погрожував уболівальнику фізичною розправою: Селезньов потрапив у новий скандал – відео

На матчі 10-го туру УПЛ Металіст 1925 – Минай (1:0) вболівальники вирішили спровокувати нападника закарпатської команди Євгена Селезньова.

Коли форвард виходив на поле, фанати почали кричати на його адресу дивні вигуки.

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"Селя – в ПФЛ, в РПЛ", – кричали фанати, натякаючи на минулі виступи Євгена в російській Кубані. Селезньов не витримав, підійшов до трибун, почав відповідати на провокації уболівальників і погрожував розібратися з кимось із них.

Селезньов: "Та я тебе зараз витягну [нерозбірливо], хочеш? Спускайся сюди!" Звертаючись до стюардові: "А можна я сюди вилізу? А можете мені його сюди витягнути?".

Металіст 1925 – Минай: коротко про матч

Харківський Металіст 1925 зумів перемогти одного з аутсайдерів Минай лише завдяки пенальті. Гра в неділю, 3 жовтня, могла закінчитися і без забитих голів.

Все у матчі вирішив єдиний гол, який було забито з пенальті. Михайло Месхі у власному штрафному збив Андрія Ременюка, і арбітр призначив пенальті. Пробивати пішов Артем Габелок. Кучер був близьким до того, щоб відбити м'яч, але удар був достатньо потужний, щоб м'яч залетів у ворота.

Відео скандалу Селезньова з вболівальниками у Харкові