Пишаюся тобою: Білодід привітала українську дзюдоїстку, яка принесла медаль Азербайджану

Українська дзюдоїстка Ірина Кіндзерська завоювала бронзову медаль на літніх Олімпійських іграх-2020 у Токіо у дзюдо у вазі понад 78 кілограм. Ця нагороду піде у скарбничку Азербайджану, адже Ірина раніше змінила громадянство.

Дарія Білодід в інстаграмі привітала свою колегу Кіндзерську з досягненням.

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"Іруся, ти така молодець. Так пишаюся тобою. Ти це заслужила і гідно пройшла весь шлях до медалі", – написала Білодід.



Сторіз Дарії Білодід / Скріншот

У поєдинку за бронзу Ігор-2020 вона іппоном здолала представницю Китаю Сю Шиян. До змагань у Токіо 30-річна уродженка Кам'янець-Подільського готувалася у Києві. Для спортсменки бронза Олімпійських ігор стала найкращим досягненням у кар'єрі.

Чому Кіндзерська змінила громадянство

Ірина Кіндзерська вийшла заміж за громадянина Азербайджану та змінила громадянство у 2017 році.

На літній Олімпіаді-2012 у Лондоні вона стала п'ятою, продемонструвавши найкращий результат серед українських дзюдоїстів. Під українським прапором вона ставала чемпіонкою Європи та світу серед молоді.

За словами головного тренера збірної України з дзюдо Віталія Дуброви, у збірній України Ірина Кіндзерська мала багато конкурентів у своїй категорії, тому вирішила, що у складі збірної Азербайджану матиме більше шансів пробитися на Олімпіаду. Також там ліпші фінансові умови.