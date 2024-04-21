"Поплач ще, Пеп": відомий британський журналіст звинуватив Гвардіолу в лицемірстві

У суботу, 20 квітня, відбувся півфінал Кубку Англії, де Манчестер Сіті протистояв Челсі. "Містяни" мінімально перемогли суперника (1:0).

Наставник Манчестер Сіті дав коментар журналістам після поєдинку з Челсі. Пеп Гвардіола висловив незадоволення, що його команда має велику кількість ігор за короткий проміжок.

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Журналісту не сподобались слова Гвардіоли

Пірс Морган розкритикував тренера Манчестер Сіті за коментар журналістам. Він натякнув на лицемірство Гвардіоли, оскільки той має хороших гравців на кожній позиції і не повинен скаржитись.

Ох, поплач ще, Пеп. У тебе є по два гравці світового класу на кожній позиції, яким платять близькосхідні газильйони, але ти скаржишся на занадто велику кількість ігор,

– написав Морган.

Є інформація, що Пеп Гвардіола не планує продовжувати контракт з Манчестер Сіті через особисті причини. Його може замінити нинішній тренер Жирони.

Нагадаємо, що 21 квітня визначиться суперник МанСіті у фіналі Кубка Англії. Ним може стати Ковентрі або Манчестер Юнайтед. Матч відбудеться о 21:30 за київським часом.