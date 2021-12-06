Пілот Формули-2 на шаленій швидкості влетів у суперника: відео моторошного зіткнення

У Саудівській Аравії відбувся дебютний етап Формули-1. У місто Джидда також завітала й Формула-2. Обидві вуличні гонки завершилася серію аварії, а деякі були вкрай моторошні.

В аварію потрапив онук легендарного Фіттіпальді

Серйозна аварія за участю гонщика ART Grand Prix Тео Пуршера та Енцо Фіттіпальді з команди Charouz Racing System сталася на старті гонки Формули-2.

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18-річний Пуршер, який стартував третім, не зміг рушити з місця. Більшість гонщиків об'їхали його, але не всі.

20-річний Енцо Фіттіпальді, онук дворазового чемпіона світу у Формулі-1 Емерсона Фіттіпальді, влетів у Пушера на великій швидкості.

Відео аварії Пуршера та Фіттіпальді



Обох пілотів терміново відправили до лікарні на гелікоптері, а гонку зупинили. Тривалий час про стан гонщиків не було жодної інформації. Згодом у ФІА підтвердили, що обоє гонщиків у свідомості.

Що відомо про стан гонщиків

Резервний гонщик команди Формули-1 Haas П'єтро Фіттіпальді розповів про травму брата.

"Він у свідомості та відпочиває у лікарні. Він отримав перелом правої п'яти, проте все набагато краще, ніж очікувалося. Дякуємо ФІА, команді та медичним працівникам у Саудівській Аравії", – написав П'єтро у твітері.

Пуршер уникнув серйозних травм. Разом з тим, гонщик не знає, чи виступить ще у 2021 році.

. У 2021 році француз Пуршер набрав 124 очки та утримує 5-е місце в особистому заліку. Натомість бразилець Фіттіпальді набрав тільки 2 бали – 20-а сходинка.