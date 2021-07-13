Скандал у Формулі-1: пілот Ferrari Леклер намагається перейти у Red Bull
Джерело:It.motorsport.com
У Формулі-1 розгоряється скандал через пілота італійської команди Ferrari Шарля Леклера. Монегаск хоче перейти в австрійську конюшню Red Bull.
Леклер нещасливий у Ferrari
Шарль Леклер незадоволений станом справ в італійській команді. Пілота обурює, що Ferrari другий сезон поспіль пасе задніх.
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Леклера не влаштовує, що через слабкий болід він не може боротися з Льюїсом Хемілтоном з Mercedes та Максом Ферстаппеном з Red Bull.
Італійська версія Motorsport.com інформує, що монегаск контактував з Red Bull щодо переходу в австрійську команду.
Водночас італійські ЗМІ сумніваються у переході Шарля. Зокрема, вкрай мало шансів, що радник Red Bull Гельмут Марко захоче ламати налагоджену систему у своїй команді заради створення тандему Ферстаппен – Леклер.
Наразі перший номер команди Ферстаппен впевнено крокує до дебютного титулу чемпіона світу. Окрім того, завдяки стабільному пілотуванню Серхіо Переса Red Bull може виграти й Кубок конструкторів вперше з 2013 року.
- У Леклера чинний контракт з Ferrari до 2024 року. Однак угода може мати опції дострокового розірвання.
- У Переса і Red Bull контракт тільки на сезон-2021, але сторони хочуть продовжити співпрацю.