Скандал у Формулі-1: пілот Ferrari Леклер намагається перейти у Red Bull

У Формулі-1 розгоряється скандал через пілота італійської команди Ferrari Шарля Леклера. Монегаск хоче перейти в австрійську конюшню Red Bull.

Леклер нещасливий у Ferrari

Шарль Леклер незадоволений станом справ в італійській команді. Пілота обурює, що Ferrari другий сезон поспіль пасе задніх.

До теми Ферстаппен легко виграв гран-прі Австрії, Норріс сенсаційно випередив Хемілтона

Леклера не влаштовує, що через слабкий болід він не може боротися з Льюїсом Хемілтоном з Mercedes та Максом Ферстаппеном з Red Bull.

Італійська версія Motorsport.com інформує, що монегаск контактував з Red Bull щодо переходу в австрійську команду.

Водночас італійські ЗМІ сумніваються у переході Шарля. Зокрема, вкрай мало шансів, що радник Red Bull Гельмут Марко захоче ламати налагоджену систему у своїй команді заради створення тандему Ферстаппен – Леклер.

Наразі перший номер команди Ферстаппен впевнено крокує до дебютного титулу чемпіона світу. Окрім того, завдяки стабільному пілотуванню Серхіо Переса Red Bull може виграти й Кубок конструкторів вперше з 2013 року.

У Леклера чинний контракт з Ferrari до 2024 року. Однак угода може мати опції дострокового розірвання.

У Переса і Red Bull контракт тільки на сезон-2021, але сторони хочуть продовжити співпрацю.

У сезоні-2021 Леклеру двічі вдалося виграти кваліфікацію на гран-прі Монако та Азербайджану. Однак у Монако Шарль через технічні проблеми не стартував, а в Баку – став легкою здобиччю для суперників. Леклер не перемагає у Формулі-1 з гран-прі Італії-2019.