Збирається піти шляхом Гвардіоли та Хаві: легенда Барселони анонсував свій тренерський дебют

Невдовзі у тренерському цеху може відбутись поповнення. Ще одна колишня зірка футболу та каталонської Барселони може спробувати себе у новому амплуа.

У листопаді 2022 року захисник "синьо-гранатових" Жерар Піке закінчив свою ігрову кар'єру. Після 14 місяців перебування поза футболом іспанський ексгравець вирішив знову зануритися у гру номер 1 у світі.

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Піке збирається стати тренером

36-річний Піке заінтригував своїх прихильників постом у соцмережі. Він анонсував повернення у футбол та заявив, що хоче спробувати свої сили на тренерському містку.

Наступив новий рік і я, добре подумавши, вирішив повернутися у футбол. Я дуже сумую за ним. Цього разу я вже не буду гравцем. Я буду тренером. Я поділюся більш детальною інформацією наприкінці тижня,

– написав Піке.

Нагадаємо, що іспанець майже всю свою професійну кар'єру виступав за Барселону. З "синьо-гранатовими" він по три рази тріумфував у Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та клубному чемпіонаті світу. Також 8 разів ставав чемпіоном Іспанії, 7 разів вигравав Кубок Іспанії та 6 разів – Суперкубок країни. У складі збірної Іспанії ставав чемпіоном світу та Європи.

. Жерар Піке є власником двох скромних клубів – Хімнастік Манреса та Андорра, тож не виключено, що саме там він робитиме перші кроки в новій професії.