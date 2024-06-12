Підтримка команді гарантована: де і в якій годині дивитися матчі збірної України на Євро-2024

Вже 14 червня у Німеччині стартує чемпіонат Європи-2024 з футболу. Збірна України Сергія Реброва пробилась до фінальної частини змагань через плей-оф відбору Євро.

На шляху до фінальної частини Євро-2024 з футболу підопічні Сергія Реброва здолали Боснію і Герцеговину та Ісландію. Обидва поєдинки закінчились перемогами "синьо-жовтих" із однаковими рахунками 2:1, повідомляє 24 Канал.

До теми Чемпіонат Європи з футболу 2024: календар і результати матчів

Коли та з ким Україна зіграє на чемпіонаті Європи з футболу

За результатом жеребкування, збірна України потрапили у групу "Е", де зіграє проти Румунії, Словаччини та Бельгії. Останню вважають фавориткою цього квартету.

Свій перший матч "синьо-жовті" проведуть 17 червня проти Румунії. Дебютний поєдинок команда Реброва розпочнеться о 16:00 (за Києвом).

21 червня Україна зустрінеться із Словаччиною. Початок зустрічі теж о 16:00 (за київським часом). Свій заключний матч у рамках групового раунду "синьо-жовті" проведуть 24 червня. Поєдинок проти Бельгії стартуватиме о 19:00 (за Києвом). Це єдина гра збірної України у квартеті, яка розпочнеться не о 16:00.

Де дивитись матчі України на Євро-2024

Поєдинки збірної України з футболу на Євро-2024 покаже платформа MEGOGO. Медіасервіс транслюватиме не лише матчі команди Реброва, а й без виключення усі поєдинки турніру у Німеччині. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна" та "Спорт". Матчі синьо-жовтої дружини можна буде переглянути також за переплатою "Оптимальна".

Окрім цього поєдинки чемпіонату Європи-2024 з футболу покажуть на місцевих телеканалах Суспільного. Однак цей мовник покаже лише 22 поєдинки, серед яких вже точно буде 3 матчі групового етапу збірної України. Якщо "синьо-жовті" вийдуть у плей-оф, то їх теж буде показано.

Також зустрічі Євро-2024 можна буде послухати завдяки Радіо Промінь.