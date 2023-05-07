Хтось втратив усі шанси, а хтось на порозі еліти: хто з Першої ліги наблизився до УПЛ – відео

Кінцівка "чемпіонської" групи Першої ліги України оіцяє бути цікавою. Уже два колективи втратили будь-які шанси на підвищення у класі.

Команди провели п'ятий тур "другого етап" Першої ліги України. Полісся уже витирає ноги на вході до УПЛ, а Нива та Кремень просто формально відіграють решту матчів, пише 24 Канал.

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Подали гарячу страву

Команди з "чемпіонської групи" у своєму активі мають уже по 11 матчів, хоча у "другому етапі" колективи відіграли тільки п'ять турів. Все через те, що командам зарахувалися шість результатів з "першого етапу", з колективами, які також вийшли до чемпіонської групи. Наприклад Поліссю підтягнулися по два матчі з Нивою, Карпатами та Кременем та навпаки, тому деякі клуби уже розпочали "другий етап" з солідною перевагою. На команд чекає тільки одне коло.

ЛНЗ – Нива 1:1

Голи: Бойко, 38 – Гатала, 76

Тернопільський колектив втратив шанси та надію на підвищення у класі через нічию з черкаським колективом. А от "мирова" підпсувала ситуацію ЛНЗ, оскільки команді із центральної України на п'яти наступають два клуба та ще й черкаський колектив мав усі шанси вийти на "бронзову" сходинку.

Відеоогляд матчу:

Оболонь – Епіцентр 2:1

Голи: Груша, 22, Слободян 88 – Стень 77

Столичний колектив здобув емоційну перемогу над своїм суперником. "Пивовари" змогли тріумфувати у зустрічі завдяки голу на останніх хвилинах. Оболонь уже стукає у двері УПЛ, а от шанси Епіцентра виглядають досить туманно.

Відеоогляд матчу:

Кремінь – Карпати 1:1

Голи: Матвєєв, 39 – Тарануха, 86

Львівський колектив вкотре пхає сам собі палки у колеса. "Леви" не тільки не змогли обіграти аутсайдера чемпіонської групи, який уже втратив усі сподівання на підвищення у класі, Карпатам ще й довелося рятуватися на останніх хвилинах матчу. Проте послугу львівському колективу зробила Нива, яка змогла відібрати очки у ЛНЗ та вберегти "левам" третю сходинку.

Відеоогляд матчу:

Металург – Полісся 0:1

Гол: Янаков, 62

Найцікавіший матч туру обіцяв відбутися між цими колективами, проте він і став найменш результативним. Не дивлячись на це, житомирський колектив майже оформив собі путівку в УПЛ – якщо "вовкам" вдасться тріумфувати у наступному матчі (проти Кременя), то вони достроково зможуть вийти в еліту. Металург свій шанс потрапити у зону підвищення у класі проґавив, проте запорізький колектив залишається одним із головний претендентів на УПЛ.

Відеоогляд матчу:

Нагадаємо, що за підсумками розіграшу чемпіонської групи два колектива на пряму підвищаться до Української Прем'єр-ліги, замінивши команди, які посядуть 15-е та 16-е місце елітного дивізіону. А от клуби, які займуть 3-є та 4-е місця за підсумками чемпіонської групи, зіграють у плей-офф раунді за право стати учасником УПЛ з командами, які посядуть 13-е та 14-е місця елітного дивізіону відповідно.

Турнірна таблиця / Falshscore