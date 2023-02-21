У компанії чарівних біатлоністок: Підручний веде боротьбу за звання "Головний сюрприз ЧС-2023"

Збірна України вперше за 14 років закінчила чемпіонат світу з біатлону без нагород. Лише виступ Дмитра Підручного став свіжим ковтком повітря у німецькому Обергофі.

Напередодні чемпіонату світу-2023 Дмитро Підручний переніс операцію на розірваному меніску. Однак встиг відновитись та повернутись до змагань в Обергофі.

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Як Підручний виступав на ЧС-2023

Вже у своїй першій особистій гонці українець заїхав у квіткову церемонію за підсумками спринту. Підручний став єдиним біатлоністом у топ-6, який не виступав за Норвегію.

У наступній гонці переслідування Дмитро знову потрапив у топ-10 – фінішувавши восьмим. Найгіршим особистим результатом капітана чоловічої збірної України стало 23-тє місце в останній гонці для чоловіків на ЧС – мас-старті. Але цю гонку усі біатлоністи з останніх сил, що можна навіть сказати про нестримного норвежця Йоганнеса Бьо.

Щодо стартів Дмитра в естафетах, то тут справи йшли значно гірше. Підручний з командою лише у змішаній естафеті заїжджав у топ-10, замкнувши якраз десятку найкращих.

У чоловічій естафеті, де Дмитро на другому етапі поїхав на чотири штрафні кола через шалений вітер на вогневому рубежі. На фінальному протоколі "синьо-жовті" посіли лише 13-ту сходинку. Одиночна змішана естафета, де виступав Підручний, закінчилась для України лише з 15-м місцем.

Українська збірна не здобула на ЧС-2023 в Обергофі жодної нагороди, але форма Підручного, який нещодавно лише лежав на хірургічному столі, приємно дивує.

Відзнака від IBU

Такий виступ українця відзначили в IBU. Дмитро потрапив у топ-4 претендентів на звання "Головний сюрприз ЧС-2023".

У суперниках українського біатлоніста є три представниці жіночого біатлону – італійка Самуела Комола, шведка Лінн Перссон та представниця Німеччини Ганна Кебінгер.

Після 10 годин голосування Підручний йде на третьому місці. Прихильники біатлону вже віддали українцю 19% своїх голосів. Лідирує у голосуванні Лінн Персон із Швеції, яка випереджає італійку Комолу лише на 0,5%.

Найменше голосів наразі у німкені Кебінгер – 10,2%.



Поточні результати голосування / Скриншот із твітеру IBU

Вже 3 березня біатлонний сезон відновлюється. У цей день стартує сьомий етап Кубка світу у чеському Нове-Мєсто.