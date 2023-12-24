"Є проблеми": Підручний оцінив свій виступ у першому триместрі Кубка світу

Дмитро Підручний оцінив виступ у першому триместрі Кубка світу з біатлону після травми руки. Капітан чоловічої збірної України з біатлону не до кінця задоволений своїми результатами.

32-річний Дмитро Підручний став найкращим біатлоністом України на Кубку світу за підсумками перших трьох етапів поточного сезону. Капітан та лідер чоловічої збірної у чотирьох з п'яти гонок фінішував у топ-30, а також був учасником чоловічої естафети на етапі у Гохфільцені, де "синьо-жовті" фінішували п'ятими.

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Підручний назвав проблему, яка завадила йому показати класні виступи

Дмитро Підручний відзначив, що не дуже задоволений своїм стартом у сезоні, передусім роботою на вогневих рубежах.

"Не до кінця задоволений тим, як склалися мої виступи на двох етапах Кубка світу. Не все склалося зі стрільбою. Є проблеми, бо практично чистої стрільби не було. Саме це завадило поборотися за вищі результати.

Загалом, у фізичному плані я задоволений, адже очікував гіршого після такої травми та пропуску близько двох місяців тренувань. Думаю, що у відносно хорошій формі на цей момент і фізично більше задоволений", – сказав Підручний.

Підручний є чемпіоном світу 2019 року в гонці переслідування. Золота нагорода Дмитра на світовій першості в шведському Естерсунді – головна звитяга незалежної України у чоловічому біатлоні.