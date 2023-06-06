У Новій Каховці пішов під воду стадіон Енергії: жахливі фото після підриву Каховської ГЕС

У ніч на 6-те червня окупанти вкотре довели, що є терористами. Росіяни підірвали Каховську ГЕС та побавили тисячі українців без домівки над головою.

Вода стрімко розходиться найближчими населеними пунктами та вже навіть дісталась до деяких районів Херсона. Із цих територій відбувається евакуація мешканців. На жаль, катастрофа погубить українські містечка, забере життя українців та їх домашніх улюбленців. Каховська ГЕС не підлягає відновленню.

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Вночі Володимир Зеленський скликав термінове засідання РНБО, аби розробити комплекс міжнародних і безпекових заходів. Також у Зеленського показали наслідки підриву Каховської ГЕС.

Вода вже повністю поглинула місцевий стадіон Енергії у Новій Каховці.

Ось такий вигляд мала футбольна арена до підриву:



Стадіон Енергії / Фото Магія світла

А такий вигляд має стадіон після терористичного злочину Росії:



Затоплений стадіон Енергії / Фото з телеграму Андрія Єрмака

Найгостріше на цей тероризм Росії відреагував колишній футболіст збірної України Роман Зозуля. Він подякував ППО за збиті ракети, пригадав підрив Каховської ГЕС та закликав українців до тиші у темі контрнаступу ЗСУ.

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну футбольний клуб Енергія припинив своє існування. Команда грала у Другій лізі країни.

Відзначимо, що затоплений стадіон був введений в експлуатацію ще у 1954 році. Назва цього футбольного клубу із Нової Каховки була якраз отримана завдяки вже зруйнованій Каховській ГЕС, при якій й була сформована команда.

Місцева арена вміщувала до чотирьох тисяч фанатів. Також поруч із головню ареною були штучні поля та волейбольний майданчик. Тепер усе це під водою.