Підготовка розрахована на головний матч – проти боснійців, – Забарний про ключовий поєдинок

Захисник збірної України Ілля Забарний розповів про підготовку команди до листопадових матчів. Футболіст зазначив, що все ж таки головний акцент спрямований на гру проти Боснії і і Герцеговини.

"Не можна виходити на поле розслабленим"

Гравець збірної запевняє, що хоч і підготовка команди розрахована на матч проти Боснії і Герцеговини, проте розслаблятися у поєдинку з Болгарією не варто.

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"Готуємося до гри в Одесі. Загалом наша підготовка розрахована на головний матч — проти Боснії і Герцеговини, але з Болгарією буде не такий уже й простий поєдинок. Потрібно налаштовуватися. Усі розуміють, що виступають за збірну, тут не можна виходити на поле розслабленим. Через спаринг готуватимемося до Боснії і Герцеговини, моделюватимемо тактичну схему", – зазначив Забарний.

За словами Іллі, про збірну своїх найближчих суперників їм поки що відомо мало.

Про Болгарію тренери поки що не розповідали. Ми тільки зібралися, хочеться поспілкуватися, пограти разом. Будемо розбирати болгар. Не щодня збірна грає в Одесі, тож фанати мають прийти та підтримати нас. Ми їм тільки подякуємо за це,

– сказав Забарний.

Що відомо про майбутні матчі збірної: