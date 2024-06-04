Лунін прибув у розташування збірної України після перемоги у Лізі чемпіонів
Джерело:УАФ
Збірна України з футболу провела свій перший товариський матч у рамках підготовки до Євро-2024. Андрій Лунін пропустив поєдинок проти Німеччини.
Український воротар дещо пізніше своїх партнерів по збірній доєднався до розташування національної команди. Все через те, що Андрій Лунін потрапив у заявку Реала на фінал Ліги чемпіонів.
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Голкіпер Реала вже на місці
Щоправда, українець так і не зіграв проти дортмундської Боруссії. Напередодні вирішального поєдинку Андрій застудився, тому місце у воротах "вершкових" зайняв Тібо Куртуа. Попри це Лунін зробив величезний внесок команди у тріумф в Лізі чемпіонів.
Андрій разом із мадридською командою відсвяткував перемогу у єврокубковому турнірі, зібрав валізу та вирушив у Німеччину, де свою підготовку до Євро-2024 проводить українська збірна.
Відео приїзду Луніна у збірну України
Лунін став третім голкіпером у розташуванні збірної України.До слова.
Відзначимо, що його візаві Анатолій Трубін провів "сухий" матч проти Німеччини, який закінчився нульовою нічиєю. Але у воротаря Бенфіки було чимало роботи протягом усього товариського поєдинку. Він неодноразово рятував володіння "синьо-жовтих" від пропущеного голу.
За поєдинок "бундестім" 26 разів пробивав у сторону воріт Трубіна, 5 із яких були у рамку володінь Анатолія.
Попереду у команди Сергія Реброва ще два контрольні спаринг – 7 червня проти Польщі (початок 21:45) та 11 червня із Молдовою (старт о 19:00). Тож у головного тренера збірної України буде повний вибір на воротарську позицію. Окрім Трубіна та Луніна у розташуванні команди ще є Георгій Бущан.