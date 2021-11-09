Підготовка до матчу року: як збірна України провела перше тренування перед Боснією – відео

Національна збірна України провела перше тренування на зборах. Заняття відбулося на полі НТК ім. В. Баннікова. У ньому взяли участь усі 25 гравців, присутніх у таборі головної команди країни.

Тренування України

Вечірнє заняття розпочалося зі звернення головного тренера Олександра Петракова, який наголосив на важливості підготовки до вирішального матчу групової стадії відбору ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини (16 листопада). Після цього всі гравці виконали комплекс вправ для розігріву м’язів під керівництвом тренера з фізичної підготовки Івана Баштового.

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Потім тренери запропонували футболістам попрацювати у квадраті та під час ігрових серій. Троє виконавців, які днем раніше провели 90 хвилин у поєдинках за свої клуби – Микола Матвієнко, Тарас Качараба та Артем Довбик – після виконання бігової роботи отримали відпочинок. Тим часом, решта команди завершила тренування двосторонньою грою – для відчуття ігрового тонусу та змагального характеру.



Збірна України з футболу на листопадовому зборі / Фото УАФ

9 листопада збірна розпочне з ранкового тренування, яке відбудеться на НСК "Олімпійський". Після цього синьо-жовті повернуться до готелю, пообідають та відпочинуть перед дорогою. О 18:00 збірна вилетить до Одеси, де розміститься в готелі "Бристоль". Наступна частина збору пройде в Південній Пальмірі та включатиме в себе товариський матч із Болгарією 11 листопада.

Тренування збірної України: дивіться відео