На фронті загинув засновник Херсонської міської федерації баскетболу Юрій Ляшко

Загарбницька війна Росії проти України забрала життя ще однієї людини зі світу спорту. На передовій своє життя за свободу та незалежність нашої країни віддав Юрій Ляшко.

Сумна звістка надійшла з фронту. 27 червня 2023 року під Бахмутом, захищаючи Україну від російської навали, загинув засновник Херсонської міської федерації баскетболу Ляшко Юрій Олександрович.

Читайте також На фронті загинув боєць фрі-файту та герой кліпу гурту Тартак Юрій Саманюк

Чергова тяжка втрата у спортивній родині України

Чоловік у 2002 році закінчив Херсонський державний університет з дипломом з відзнакою. Після закінчення університету працював учителем фізичної культури Херсонського фізико-технічного ліцею протягом 2002 – 2008 років.

У 2004 році Юрій Ляшко став засновником Херсонської міської федерації баскетболу, яку підтримував до початку війни.

Люди, хто особисто знав воїна, характиризують його, як чудового учителя та талановитого тренера. Юрій виховав багато баскетболістів, які ставали переможцями міських і обласних змагань.

У 2015 році Ляшко підтримував воїнів АТО, допоміг відкрити кав’ярню та до 24 лютого 2022 року працював в ній, де організовував для молоді цікаві патріотичні заходи. Після початку повномасштабного вторгнення пішов на фронт, де й захищав цінності й незалежність українського народу.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого Героя. Ворог обов'язково відповість за кожне забране життя українця, а світло переможе темряву. Вічна пам'ять!