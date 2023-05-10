Під Бахмутом загинув французький журналіст Арман Солдін, який свого часу виступав за Ренн

Війна, яку Росія розв'язала на території нашої держави, продовжує відбирати життя. Від ворожої кулі не зміг відвернутись Арман Солдін.

Неподалік Бахмута загинув французький відеожурналіст AFP. Раніше його життя тісно було пов'язане з футболом.

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Арман Солдін попрощався з життям 9-го травня. Сталося це внаслідок російського ракетного удару поблизу населеного пункту Часів Яр, що на Донеччині. Колеги з AFP бачили це на власні очі. Обстріл стався неподалік Бахмута, де точаться запеклі бої, які називають "Бахмутською м'ясорубкою". Лише 8-9 травня, ворог здійснив майже 30 атак на зазначених ділянках фронту. Співчуття родині чоловіка висловила чи не вся французька спільнота, зокрема і футбольна.

Французький журналіст був палким прихильником Ренна. Арман Солдін свого часу встиг навіть пограти за "червоно-чорних". Журналіст виступав за команди U-13 та U-15 з 2006-го по 2008-ий роки. Зокрема і улюблений клуб Армана Солдіна у своїх соціальних мережах висловив співчуття родині журналіста. Ренн пригадав часи, коли Арман виступав за їхній колектив.

Пост Ренна: