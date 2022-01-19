Петраков несподівано назвав Шотландію фаворитом матчу з Україною

Наставник збірної України Олександр Петраков оцінив шанси національної команди у першому поєдинку плей-офф відбору на ЧС-2022. В якому "синьо-жовті" зіграють проти Шотландії.

Петраков: Вони грають удома

Головний тренер національної команди відчуває тиск суспільства. Він наголосив, що наразі має серйозну відповідальність перед громадянами.

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"Я сам собі ставлю завдання, маю відповідальність перед людьми та навіть перед країною. Це давило страшно спочатку. Я знаю, що вся країна хоче поїхати на чемпіонату світу. І я маю відповідальність перед громадянами", – сказав Петраков.

Наставник "синьо-жовтих" дає своїй команді та Шотландії рівні шанси у поєдинку плей-оф відбору на ЧС-2022.

Перший матч – з Шотландією. Дуже хороша команда, багато гравців з АПЛ. Сподобалася їхня команда. Якщо казати про шанси, то 50 на 50. Навіть 51 на 49, бо вони грають удома,

– зазначив наставник національної команди.