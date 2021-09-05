Петраков відмовився від гравця Динамо перед грою з Чехією
5 вересня 2021 , 16:46Читать новость на русском
Джерело:УАФ
Наставник збірної України Олександр Петраков після матчу з Францією вирішив відправити у клуби відразу декількох футболістів. Спершу тренер відмовився від послуг восьми футболістів, після чого змінив рішення.
Зміни у складі збірної України
У неділю, 5 вересня, Петраков прийняв рішення відпустити до клубу Віталія Миколенка. Таким чином, Миколенко відправиться у розташування Динамо.
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Окрім Віталія Миколенка, розташування збірної України покинули:
- Андрій Пятов
- Микола Матвієнко
- Тарас Степаненко
- Сергій Сидорчук
- Віктор Циганков
- Ілля Забарний
- Руслан Маліновський.
Наразі у розташуванні "синьо-жовтих" 19 футболістів.
- Воротарі: Дмитро Різник (Ворскла), Денис Бойко (Динамо).
- Захисники: Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Юхим Конопля (усі – Шахтар), Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (усі – Динамо), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Тарас Качараба (Славія, Чехія).
- Півзахисники: Микола Шапаренко (Динамо), Сергій Булеца, Владислав Кочергін (обидва – Зоря), Андрій Ярмоленко (Вест Хем, Англія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Євген Макаренко (Фехервар, Угорщина), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія).
- Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Данило Сікан (Шахтар).