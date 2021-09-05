Петраков відмовився від гравця Динамо перед грою з Чехією

5 вересня 2021 , 16:46
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Джерело:

УАФ

Наставник збірної України Олександр Петраков після матчу з Францією вирішив відправити у клуби відразу декількох футболістів. Спершу тренер відмовився від послуг восьми футболістів, після чого змінив рішення.

Зміни у складі збірної України

У неділю, 5 вересня, Петраков прийняв рішення відпустити до клубу Віталія Миколенка. Таким чином, Миколенко відправиться у розташування Динамо.

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Окрім Віталія Миколенка, розташування збірної України покинули:

  • Андрій Пятов
  • Микола Матвієнко
  • Тарас Степаненко
  • Сергій Сидорчук
  • Віктор Циганков
  • Ілля Забарний
  • Руслан Маліновський.
Водночас Петраков викликав до збірної України гравців з резервного списку – Юхима Коноплю з Шахтаря та Владислава Кочергіна й Сергія Булецу з луганської Зорі.

Наразі у розташуванні "синьо-жовтих" 19 футболістів.

  • Воротарі: Дмитро Різник (Ворскла), Денис Бойко (Динамо).
  • Захисники: Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Юхим Конопля (усі – Шахтар), Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (усі – Динамо), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Тарас Качараба (Славія, Чехія).
  • Півзахисники: Микола Шапаренко (Динамо), Сергій Булеца, Владислав Кочергін (обидва – Зоря), Андрій Ярмоленко (Вест Хем, Англія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Євген Макаренко (Фехервар, Угорщина), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія).
  • Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Данило Сікан (Шахтар).
Збірна України зіграє проти Чехії вже 8 вересня. Гра розпочнеться о 21:45.
Автор: Михайло Гема