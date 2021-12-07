Петраков розповів про тренерів та клуби, куди планує поїхати подивитися за роботою

Олександр Петраков планує розширити свої тренерські вміння. Для цього він хоче поїхати в Італію та Англію, щоб поспілкуватися з іменитими тренерами.

Імениті тренери та клуби

За словами Петракова, поки він хоче поїхати в Італію до тренера Аталанти Джан П'єро Гасперіні. Саме в цій команді виступає Руслан Маліновський.

Мені подобається робота Гасперіні в Аталанті. Якщо мені вдасться домовитися з Гасперіні, то в кінці січня – на початку лютого, коли в них буде пауза в чемпіонаті, якщо він мене прийме, то я поїду на три – чотири дні. Просто поговорити. Треба спілкуватися. Я працюю на новому рівні, мені треба спілкуватися,

– розповів Петраков.

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Ще один варіант – в Англію. Тренер-аналітик в збірній України Авраам Кампонар має знайомих в Лідсі, який тренує Марсело Б'єлса. Або ж в Манчестер Сіті, де виступає ще один українець Олександр Зінченко.

"Подзвоню до Зінченка, спитаю, може Гвардіола погодиться, щоб пару днів побув. Просто поспілкуватися, подивитися тренувальний процес", – розповів Петраков.

Він зауважив, що йому важливо – саме спілкування з тренерами, обмін думками.

"Я не буду тренувальний процес перебирати. У мене інша специфіка – мені поспілкуватися, поговорити, подивитися тенденції футболу", – відзначив Петраков.

Нагадаємо, що Петраков вивів збірну України в плей-офф кваліфікації чемпіонату світу 2022. На цій стадії у першому матчі Україна зіграє проти Шотландії на виїзді. Якщо переможе, то у другому матчі зустрінеться з переможцем пари Уельс – Австрія. Перемога в цій грі принесе Україні путівку на Мундіаль.