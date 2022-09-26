Не роблю собі кар’єру на здоров’ї гравців, – Петраков про кадрові втрати України у Лізі націй

Перед циклом вересневих матчів із обойми збірної України вилетіло декілька футболістів. Напередодні останнього поєдинку Ліги націй проти Шотландії Олександр Петраков прокоментував кадрові проблеми команди.

Петраков: Нам завжди не вистачає тих, хто не грав

Головний тренер "синьо-жовтих" порівняв кадровий потенціал збірної України з топовими національними командами Європи – Іспанією та Францією, у яких декілька повноцінних складів. Олександр Петраков зізнався, що будь-яка втрата футболіста може позначитись на виступах команди.

До теми Команда хоче підійнятись у дивізіон А, – Петраков перед ключовою грою Ліги націй з Шотландією

Наставник пригадав втрату Олександра Зінченка, Миколи Шапаренка та Георгія Бущана, які пропускають матчі через різного роду пошкодження.

Також у попередній грі з шотландцями на футбольне поле через перебір жовтих карток не вийшов центральний захисник Ілля Забарний. Щоправда, у майбутній грі динамівець зможе зіграти. Колишній оборонець Динамо, а тепер англійського Евертона Віталій Миколенко теж відновився від травми та вже навіть взяв участь у грі проти Вірменії (0:5).

Щодо Миколенка, то Віталій хотів зіграти у першій зустрічі проти Шотландії. Але Петраков не став ризикувати здоров'ям лівого оборонця.

Не хочеться образити своїх футболістів. Ми не Франція чи Іспанія, які можуть виставити 3 – 4 рівноцінні склади. А коли в нас випадають 1 – 2 – 3 футболісти як Зінченко… Олександр – добра людина та класний футболіст. Нам завжди не вистачає тих, хто не грав. У нас не грав Забарний через перебір карток. У нас через травму не грав Миколенко, хоча він хотів вийти на поле проти Шотландії 21 вересня. Але я не роблю собі кар’єру на здоров’ї гравців. Ми його зберегли, він відновився та зіграв проти Вірменії. Нам не вистачає Бущана, Зінченка, Шапаренка,

– розповів Петраков.

Відзначимо, що після поєдинку визначиться не лише, чи Україна підійметься у дивізіон "А", а й доля Петракова на чолі збірної.

Перед останнім туром Україна поступається лідеру групи Шотландії двома очками. Друга очна зустріч цих збірних відбудеться 27 вересня о 21:45 у Кракові. Перша гра між цими командами у груповому раунді закінчилась перемогою шотландців 3:0.