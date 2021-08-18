Петраков оголосив можливий тренерський штаб збірної України
Джерело:ютуб Профутбол Digital
Олександр Петраков буде готувати збірну України до матчів відбору на чемпіонат світу-2022. Наставник оголосив омріяний тренерський штаб національної команди.
Омріяний склад помічників від Петракова
Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков розповів, кого б хотів бачити серед своїх помічників у команді. Наставник має декілька днів, щоб запропонувати своїх кандидатів.
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Новий тренер у тренерському штабі хоче бачити у команді Андрія Анненкова, який працює у одеському Чорноморці. Тренером воротарів може стати В'ячеслав Кернозенко, спеціалістами із фізпідготовки – В'ячеслав Руженцев та Іван Баштовий.
СаШо у справі
Також Петраков не проти залишити у штабі Олександра Шовковського, який допомагав Андрію Шевченку.
Наразі новоспечений наставник ще не зв‘язувався з можливими помічниками. Ймовірно, що цей список поповнить ще один тренер. Щоправда, його прізвище Петраков не назвав.
- 18 серпня УАФ офіційно оголосила про Олександра Петракова на посту тренера збірної України.
- 64-річний наставник у короткий термін повинен ознайомитись із збірною ближче. Вже 1 вересня на нього чекає перший екзамен у відборі на чемпіонат світу-2022, який відбудеться у Катарі. Україна зіграє проти Казахстану. А вже 4 вересня наші хлопці зіграють проти французів – чинних чемпіонів світу.