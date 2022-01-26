Петраков не викличе до збірної України футболістів, які грають у Росії, – Федецький

Футболісти, які обрали шлях грати у Росії, назавжди закрили перед собою двері у збірну України. Головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Петраков не стане викликати гравців, які під час війни виступають у країні-агресора.

Федецький: Цю тему закрито

Цією думкою поділився колишній захисник збірної України Артем Федецький. Також футболіст відповів на запитання про Ярослава Ракицького та Анатолія Тимощука, які працюють на російській території.

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Артем запевнив, що під керівництвом Петракова у збірній не буде жодного гравця, який паралельно грає у Росії.

Знаючи Петракова, цю тему закрито і навіть не обговорюється,

– запевнив ексфутболіст Шахтаря.

"Ярик зробив свій вибір, це його право"

Федецький не став осуджувати Ярослава Ракицького, який свого часу обрав вектор кар'єри у сторону Росії. З того часу йому більше не дзвонили з розташування збірної України. На думку Артема, у національній команді є гідна молода заміна у центр захисту.

"Він зараз грає в Росії, тож це питання теж закрите. Ярик зробив свій вибір, і це його право. Нам його судити не слід. Я завжди казав, що він хороший футболіст, але зараз це вже не актуально, на його позиції є якісні футболісти у збірній, ті самі Забарний, Матвієнко. Це питання з порядку денного знято" – відповів футболіст.

Тимощук востаннє був в Україні 5 – 6 років тому

Щодо Анатолія Тимощука, який у час футбольної кар'єри вважався одним із найбільших патріотів збірної, то він вже давно не приїжджав в Україну – п'ять чи шість років. Артем додав, що раніше кожного року тепер вже асистент головного тренера Зеніту приїжджав у рідну країну, щоб взяти участь у новорічному турнірі.

Відтоді ексгравець Баварії більше не прилітав в Україну.

Артем Федецький відіграв за збірну України 53 матчі, у яких забив 2 голи.