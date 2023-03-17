Зірковий ексгравець Шахтаря відмовив Петракову: він не хоче повертатись у збірну Вірменії

Вірменська збірна з футболу втратила головну свою зірку. Генріх Мхітарян навідріз відмовляється від виклику у національну команду.

Вже 25-го березня збірна Вірменії проведе свій перший матч відбору на Євро-2024 проти Туреччини. Це буде перший офіційний поєдинок вірменів під керівництвом українського наставника Олександра Петракова.

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Переконав не переконав зіркового футболіста

Аби збільшити свої шанси на перемогу українець спробував повернути у збірну зіркового Генріха Мхітаряна, який наразі виступає за італійський Інтер. Однак переконати досвідченого півзахисника не вдалось. Той не хоче присвячувати себе національній команді. Натомість хоче повністю сконцентруватись на грі у клубі.

Петраков розповів, як намагався зв'язатись із Генріхом. Олександр Васильович навіть використовував допомогу старожилів Шахтаря (Степаненка, Пятова та Кривцова, який вже переїхав у США), де раніше гра Мхітарян (2010 – 2013).

"З різних джерел мені повідомили, що Генріх не хоче виступати у збірній і дотримуватиметься свого рішення. Я попросив свого помічника Романа Березовського зв'язатися з ним та зрозуміти його позицію, але Мхітарян також сказав Березовському, що він уже ухвалив рішення", – розповів новий тренер Вірменії.

Петраков був готовий навіть полетіти до Мілана, аби особисто поговорити з Мхітаряном, але той відмовився. Український наставник з повагою ставиться до такого рішення Генріха.

Я був готовий поїхати до Мілана і поговорити з Генріхом Мхітаряном, але він відмовився. Рішення Генріха Мхітаряна слід поважати. Він винятковий футболіст для Вірменії,

– додав Петраков.

Відзначимо, що Петраков вже вляпався у скандал та дістав критику зі сторони українців. Наставник викликав у нову збірну футболістів, які грають у Росії.

Виступи Генріха Мхітаряна на збірну Вірменії

У січні 2007 року дебютував за головну команду країни. До цього виступав за U-17, U-19 та U-21.

За збірну Вірменії провів 95 матчів, у яких відзначився 32 голами.

Востаннє грав за національну команду ще у листопаді 2021 року. Тоді Вірменія була розгромлена Німеччиною 1:4 у кваліфікації ЧС.

У груповому раунді відбору Євро-2024 Вірменія зіграє проти Хорватії, Туреччини, Латвії та Уельсу.