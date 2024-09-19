Перший віцепрезидент ФШУ спростував інформацію про гру з російським головою ФІДЕ

Перший віцепрезидент Федерації шахів України, Юрій Гнип, зіграв на футбольному турнірі на Всесвітній шаховій Олімпіаді. Він спростував інформацію, що разом з ним участь у змаганні взяв росіянин Аркадій Дворкович.

З 10 вересня у Будапешті проходить Всесвітня шахова Олімпіада. Вона триватиме до 23 вересня.

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Спростування від представника ФШУ

В межах вихідного дня Всесвітньої шахової Олімпіади відбувся футбольний турнір, на якому першого віцепрезидента ФШУ, Юрія Гнипа, начебто помітили за спільною грою з президентом ФІДЕ, росіянином Аркадієм Дворковичем. Однак це виявилося неправдою, за словами самого Гнипа.

У коментарі 24 Каналу Юрій Гнип спростував цю інформацію.

Я, Юрій Гнип, виступав за команду Європи і виборов почесний Кубок за перше місце. Моя команда перемогла в трьох матчах команди трьох інших континентів. З Аркадієм Дворковичем ані я, ані моя команди не грали. Особисто я його не бачив взагалі, бо на церемонію закриття не залишився. Жодного доказу ,спільного фото тощо не існує,

– повідомив перший віцепрезидент ФШУ.

Нагадаємо, що Аркадій Дворкович очолив ФІДЕ у 2018 році. У червні 2024 року він заявив, що окуповані українські території є новими територіями Росії.