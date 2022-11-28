Два удари – два голи: Гана двічі забила Південній Кореї, яка завалила суперника кутовими

У другому матчі дев'ятого ігрового дня ЧС-2022 зустрічаються Південна Корея та Гана. Першими нулі на табло розмочили африканці.

Вже перша небезпека біля воріт Південної Кореї закінчилась голом. Гана отримала право на штрафний удар, який повністю реалізувала, пише 24 канал.

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Гана виходить уперед

Салісу найкраще розібрався у штрафному майданчику суперника та вивів Гану уперед 0:1. М'яч доторкнувся руки футболіста Гани під час цього взяття воріт, але після порад головний тренер вказав на центр поля.

Це третій гол ганців на чемпіонаті світу-2022 у Катарі. І перший матч, у якому африканці першими забили у зустрічі.

Південна Корея атакувала, а забила Гана. Це щось схоже на сценарій розвитку матчу Камерун – Сербія. У якому серби тиснули, а першими у поєдинку забили камерунці.

Вже через 10 хвилин Кудус подвоїв перевагу гостей.

Відео першого голу Гани