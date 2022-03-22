За інформацією джерела, матч може відбутися в Румунії. Очікується, що українська команда прибуде до країни 24 березня.

До слова УЄФА офіційно дозволив Динамо провести матч 1/8 фіналу у Юнацькій лізі

Матч відбудеться 6 квітня у Бухаресті. Динамо розміститься на базі клубу Стяуа, який надасть українцям свою базу для проживання та тренувань. Якщо кияни вийдуть у чвертьфінал, то матч із Бенфікою, яка вже чекає на свого суперника, також може пройти в Бухаресті.

Матч Динамо та Спортінга мав відбутися в Києві 9 березня, але був перенесений через початок війни з Росією.

Як Динамо завершило груповий раунд