За інформацією джерела, матч може відбутися в Румунії. Очікується, що українська команда прибуде до країни 24 березня.
До слова УЄФА офіційно дозволив Динамо провести матч 1/8 фіналу у Юнацькій лізі
Матч відбудеться 6 квітня у Бухаресті. Динамо розміститься на базі клубу Стяуа, який надасть українцям свою базу для проживання та тренувань. Якщо кияни вийдуть у чвертьфінал, то матч із Бенфікою, яка вже чекає на свого суперника, також може пройти в Бухаресті.
Матч Динамо та Спортінга мав відбутися в Києві 9 березня, але був перенесений через початок війни з Росією.
Як Динамо завершило груповий раунд
- Динамівці потрапили в одну з найскладніших груп етапу. Команда Костюка зіграла проти Бенфіки, Барселони та Баварії. Мало людей вірили у прохід далі, але кияни зруйнували усі прогнози.
- Динамо завершило раунд на другому місці у групі, поступившись лише португальській Бенфіці. Відставання від "орлів" склало лише два очки.
- Київський клуб за шість турів заробив 13 пунктів (чотири перемоги, одна мирова та одна поразка). Різниця голів склала 14:3.