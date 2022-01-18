Перший матч без Шевченка: Дженоа зазнала ганебної поразки 0:6 – відео розгрому

У 22-му турі чемпіонату Італії Фіорентина в рідних стінах рознесла Дженоа з непристойним рахунком. По 3 м'ячі "грифони" пропустили у кожному з таймів.

Фіорентина – Дженоа 6:0

Голи: Одріосола 15, Бонавентура 34, Бірагі 42, 69, Влахович 51, Торрейра 77

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Гості поєдинку пропустили вже на 15-й хвилині, коли відзначився Одріосола. Під кінець півгодини гри з гаком рахунок подвоїв Бонавентура. Наприкінці першого тайму третій м’яч забив Бірагі.

На початку другої половини матчу голом відзначився Влахович. Згодом Бірагі зробив дубль, а на 77-й хвилині остаточний результат встановив Торрейра.

Зі статистичного боку генуезці також повністю провалили поєдинок: лише 26 відсотків володіння м'ячем, 3 проти 22 ударів у суперника, та жодного кутового.

Примітно, що Дженоа після звільнення українця Андрія Шевченка тренував марокканець Абдулай Конко, який є в.о. головного тренера клубу.

Розгромна поразка залишила Дженоа в зоні вильоту чемпіонату Італії з відставанням у шість очок від рятівного 17 місця.

Фіорентина – Дженоа відеоогляд