Перші тренування були на вулиці, – Захарєєв розповів про перші кроки у боксі
Джерело:XSPORT
Чемпіон світу Юрій Захарєєв розповів про свої починання у боксі. На старті своєї кар'єри він навіть подумати не міг, що все піде так далеко.
"Спочатку у нас не було нічого"
Юрій розповів, що почав займатися боксом у 10 років. Чемпіон тренувався на вулиці, оскільки не було приміщення для занять спортом.
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Спочатку у нас не було взагалі нічого – залу навіть не було, тренувалися на вулиці. Тоді не планували заходити так далеко,
– розповів Захарєєв.
Потім тренер Ігор Юрескул вирішив вивезти своїх підопічних на звичайні спаринги, аби подивитися, що вміють його вихованці.
"Потім почали їздити в інші зали, дивитися, як там займаються хлопці, стояти з ними в парах, тренуватися. Він возив нас усіма залами на Одещині. Так у нас із хлопцями проявився інтерес цим займатися", – пригадує спортсмен.
А далі розпочалися чемпіонати області – перші змагання для Юрія. Звісно, що хороших результатів ніхто з підопічних Юрескула ніхто не продемонстрував, оскільки всім бракувало досвіду.
"Поступово ми почали проявляти себе: область, перші поїздки на чемпіонат України, на яких посідали третє місце, другі. Так ось набиралися досвіду і продовжували рости над собою", – зазначив боксер.
- 19-річний український боксер Юрій Захарєєв став чемпіоном світу.
- У фіналі змагань у ваговій категорії до 71 кілограма в Белграді він переміг росіянина Вадима Мусаєва.
- Захарєєв перевершив рекорд Ломаченка. Він завоював звання чемпіона світу у 19 років, натомість Василь здобув цей титул, коли йому виповнилось 21 рік.