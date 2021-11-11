Перші тренування були на вулиці, – Захарєєв розповів про перші кроки у боксі

Чемпіон світу Юрій Захарєєв розповів про свої починання у боксі. На старті своєї кар'єри він навіть подумати не міг, що все піде так далеко.

"Спочатку у нас не було нічого"

Юрій розповів, що почав займатися боксом у 10 років. Чемпіон тренувався на вулиці, оскільки не було приміщення для занять спортом.

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Спочатку у нас не було взагалі нічого – залу навіть не було, тренувалися на вулиці. Тоді не планували заходити так далеко,

– розповів Захарєєв.

Потім тренер Ігор Юрескул вирішив вивезти своїх підопічних на звичайні спаринги, аби подивитися, що вміють його вихованці.

"Потім почали їздити в інші зали, дивитися, як там займаються хлопці, стояти з ними в парах, тренуватися. Він возив нас усіма залами на Одещині. Так у нас із хлопцями проявився інтерес цим займатися", – пригадує спортсмен.

А далі розпочалися чемпіонати області – перші змагання для Юрія. Звісно, що хороших результатів ніхто з підопічних Юрескула ніхто не продемонстрував, оскільки всім бракувало досвіду.

"Поступово ми почали проявляти себе: область, перші поїздки на чемпіонат України, на яких посідали третє місце, другі. Так ось набиралися досвіду і продовжували рости над собою", – зазначив боксер.