Це неймовірні відчуття, – перші слова Світоліної після виграшу "бронзи" на Олімпіаді

Українська тенісистка Еліна Світоліна прокоментувала завоювання бронзової нагороди Олімпіади в Токіо. Ця медаль стала історичною для України.

У напруженому матчі, який тривав майже дві з половиною години, українка змогла здобути вольову перемогу та взяти медаль Олімпіади.

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"Після поразки було, звісно, важко повернутися у колію. Для мене перемога - неймовірні відчуття. Якщо чесно намагалася боротися до кінця. Програвала і в другому сеті, і в третьому, але боролася до кінця і намагалася віддавати всі сили до кінця", – сказала Еліна.

Про характер у бронзовому фіналі

"Очікувала, що вона [Рибакіна] гратиме агресивно. Вона дуже багато ейсів подає, потрібно було намагатися реагувати. Але оскільки тиждень підходить до кінця, то вже було непросто змусити себе та й реакції трохи знизилися. Перший сет взагалі був дуже поганий з мого боку, але я боролася. Гадаю, що саме характер повернув мене у матч і перемога, звісно, неймовірна".

Про те, як відігралася проти Рибакіної

"Десь нерви зіграли. Хоча я була налаштована добре. У тенісі взагалі непросто після поразки повертатися знову в турнірі, оскільки все йде на виліт, а тут третє місце. Трохи затуплені були реакції і, можливо, я недостатньо добре бачила м'яч. Вона [Рибакіна] це використовувала, оскільки є гравцем світового класу. Тому, звісно, було дуже непросто. І зламати хід подій у другому сеті, а потім повернутися у третьому - витратила всі сили, які можливі. Зараз стою, все болить, ноги не тримають, але я рада, що перемогла. Ця "бронза" для мене дуже багато означає".

Як оцінює виступ на Олімпіаді

"Коли я їхала сюди задача була взяти "золото". Сумно, що не змогла, оскільки я, підходячи до фіналу, думала, що вже досить близька до цього та перебуваю у хорошій формі. Але, на жаль, полуфінал не склався, і для мене перемогти у бронзовому матчі після неймовірно витрачених зусиль за весь цей тиждень [дуже важливо]: я програвала у деяких матчах як і сьогодні. Було дуже багато витрачено зусиль та нервів, що ця медаль для мене, звісно, має велике значення. І я дуже рада, що це трапилося зі мною тут. Це дуже неймовірні відчуття".

Про подальші плани після Олімпіади

"Поки що відпочину, оскільки дуже сильно втомилася. Психологічно також виснажена, тому зараз ще адреналін, а потім буде погано. Я повернуся, буду відновлюватися зі своїми тренерами до американської серії. Гратиму у Монреалі, Цинциннатті та US Open".