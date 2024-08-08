Хижняк поділився емоціями від здобуття олімпійського "золота": які плани щодо подальшої кар'єри

У ніч на 8 серпня Олександр Хижняк провів фінальний бій на Олімпійських іграх-2024. Його суперником був представник Казахстану Нурбек Оралбай.

Українець в яскравому стилі здобув перемогу роздільним рішенням суддів. Перформанс від "Полтавського танка" в останньому раунді цієї битви став справжньою прикрасою турніру.

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Що сказав Хижняк після здобуття "золота"

Після бою Олександр Хижняк поділився першими емоціями від довгоочікуваного чемпіонства. Він подякував усім, завдяки кому ця перемога стала можливою.

"Безмежна радість Богу за цю нагороду. Медаль, заради якої я жив до цих Олімпійських ігор. Дякую Богу за те, що я олімпійський чемпіон. Безмежна вдячність нашим військовим за те, що ціною власного життя захищають мир і спокій в моїй країні.

Хотів би подякувати своєму батькові, що допоміг дійти до цієї золотої медалі. Це наша спільна нагорода. Вдячний своїй дружині, що вірила в мене й ані на секунду не сумнівалася, що в нас все вийде. Дякую своїй родині, своєму місту, українцям та всьому світу, що мене підтримував", – сказав Хижняк.

Також новоспечений олімпійський чемпіон розповів, чи прийняв рішення щодо подальших кроків у своїй кар'єрі:

Ця нагорода, напевно, відкриє нові двері у моєму житті. Не можу сказати, чи це професійний бокс, чи продовжу шлях у любителях. Потрібен час. Я повернуся додому, проведу час зі своєю родиною, а вже потім ухвалю рішення, як би хотів далі продовжувати своє життя.

Під час нагородження, коли лунав гімн України, "Полтавський танк" ледь стримував емоції та на його очах виднілися сльози. Боксер розповів, про що думав у той момент.

"Коли стояв на п'єдесталі та лунав гімн, згадував весь цей шлях: всі тренування, вся робота, моє життя. Як прокидався, засинав. Одні думки були: "золото" Олімпіади. І коли підіймався прапор України... Я люблю свою країну, люблю все у своїй країні: землю, воду, повітря.

Куди б не їхав в якусь країну, завжди тягне в Україну, вона найкраща. І коли підіймався прапор України, то дякував Богу, що на найвищих змаганнях підіймався прапор, лунав гімн, дуже багато людей його співали. Для мене це було дуже цінно, і було важко сльози стримати. Відчував кожною клітинкою тіла, ці емоції проходили через мене", – заявив Олександр.

. Олександр Хижняк став четвертим українським боксером, який тріумфував на Олімпійських іграх. Раніше це вдавалося Володимиру Кличку, Олександру Усику та двічі Василю Ломаченку.

Нагадаємо, що на Іграх-2021 в Токіо "Полтавський танк" здобув срібну медаль, поступившись у фіналі Еберту Консейсао.