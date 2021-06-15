Де Дзербі провів перше тренування Шахтаря: до команди долучився зірковий новачок – фото

09:56

14 червня Шахтар вийшов з відпустки і приступив до роботи під керівництвом нового тренерського штабу. У понеділок в першій половині дня частина гравців пройшла обов'язкове медобстеження. Аналогічна процедура у вівторок очікує другу групу.