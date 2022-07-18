Перша зустріч з одноклубниками: Левандовський приєднався до гравців Барселони в Маямі

Барселона завершила один із найгучніших трансферів літнього вікна. Роберт Левандовський став гравцем іспанського гранда.

Левандовський: Останні дні були дуже довгими

Польський форвард прибув до Маямі, де перебуває іспанська команда в рамках передсезонного турне. Левандовський застав своїх нових одноклубників за обідом. Вони залюбки привіталися з новачком.

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Радий приєднатися до Барселони. Було легко ухвалити рішення про перехід. Останні дні були дуже довгими. Мені подобається завойовувати титули, і зараз починається новий розділ у моєму житті, нові виклики попереду. Я завжди хотів пограти в Іспанії за топ-клуб. Я розмовляв з Хаві та знаю його ідеї. Він був чудовим гравцем, і у нього велике майбутнє як у тренера. Я хочу бути частиною цього,

– сказав Левандовський.

Відео за участі польського футболіста

Зазначимо, що обидва клуби вже підтвердили домовленість про перехід 33-річного нападника. Повідомлялося, що Роберт підпише контракт з Барселоною на 4 сезони і зароблятиме більше, ніж у Баварії.

У складі Баварії Левандовський зіграв у 375 матчах, де забив 344 голи та віддав 72 асисти.