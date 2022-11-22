П'ять хвилин на старті другого тайму знадобилось футболістам Саудівської Аравії, щоб шокувати Аргентину. Спершу Аль-Шехрі зрівняв цифри на табло 1:1, повідомляє 24 канал.

​До теми Саудівська Аравія несподівано зрівняла рахунок проти Аргентини: відео голу

Футбольний нокаут для аргентинців

Рівно через п'ять хвилин м'яч вдруге побував у воротах Аргентини. Аль-Давсарі красивим ударом з меж штрафного засмутив голкіпера суперника.

Неймовірний старт другої 45-хвилинки від Саудівської Аравії, який перевернув хід поєдинку з ніг на голову.

Відео другого голу Саудівської Аравії