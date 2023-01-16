Українські біатлоністи здобули першу медаль на зимовій Універсіаді-2023

На зимовій Універсіаді-2023 наші спортсмени завоювали першу нагороду. Героями дня стали біатлоністи Юлія Городна та Степан Кінаш.

В американському Лейк-Плесіді тривають змагання зимової Універсіади-2023. У понеділок, 16 січня, був розіграний комплект нагород у змішаній естафеті з біатлону.

До теми Зимова Універсіада-2023: повний склад збірної України

"Синьо-жовті" виграли бронзу

В одиночному міксті Україну представили Юлія Городна та Степан Кінаш. Попри 11 додаткових патронів та штрафне коло українські біатлоністи цілком могли претендувати на другу сходинку п'єдесталу. На останніх етапах гонки Кінаш був на другому місці. Але в підсумку фінішував з третім часом.

Бронзова медаль у змішаній естафеті стала першою для збірної України на Всесвітній зимовій Універсіаді, що проходить у Лейк-Плесіді. Золоті нагороди дісталися чеським біатлоністам, а срібло у Франції.

Універсіада-2023. Лейк-Плесід (США). Одиночний мікст

1. Чехія (0+3) 37:25.3

2. Франція (0+10) +37.5

3. Україна (1+11) +41.9

(1+11) +41.9 4. Казахстан (5+13) +1:16.6

5. Норвегія (0+8) +1:43.1

6.Фінляндія (1+12) +2:17.9

Нагадаємо, що збірна України на Всесвітніх університетських іграх виступить у восьми дисциплінах. У змаганнях візьмуть участь 60 українських атлетів. Зимова Універсіада-2023 триватиме до 22 січня.