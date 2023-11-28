Карпати та Інгулець майже в еліті: підсумки першого етапу Першої ліги та хто боротиметься за УПЛ

У другому дивізіоні підійшли до кінця матчі осінньої стадії. Вже наступної весни вболівальники дізнаються команди, які підвищаться у класі.

В Першій лізі підійшов до закінчення перший етап сезону 2023-2024. На початку сезону 20 команд були розділені на дві групи по десять за географічним принципом, пише 24 канал.

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Підсумки першого етапу

У кожній з груп клуби відіграли по два матча один із одним. За підсумками цього етапу перша п'ятірка з кожної групи виходить у "чемпіонську" групу, тоді як по п'ять останніх команд – у групу "виживання".

У першій підгрупі явними фаворитами були Карпати. Підопічні Мирона Маркевича виграли 14 з 18 матчів та впевнено вийшли у наступну стадію. За ними прослідкували Епіцентр, Агробізнес, Нива Бузова та Прикарпаття.

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Карпати 14 3 1 34-10 45 2 Епіцентр 8 7 3 27-21 31 3 Агробізнес 8 5 5 20-15 29 4 Нива Бузова 7 6 5 21-19 27 5 Прикарпаття 6 8 4 27-18 26 6 Буковина 6 3 9 16-23 21 7 Поділля 4 8 6 18-17 20 8 Нива Тернопіль 5 5 8 15-19 20 9 Металіст 3 5 10 13-27 14 10 Хуст 3 2 13 15-37 11

Друга ж підгрупа мала одразу двох гегемонів. Без проблем далі пройшли Інгулець та Лівий Берег, тоді як за ними фінішували Маріуполь, Вікторія та Полтава. Очки, набрані на першому етапі сезону, автоматично зберігаються на другому.

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Інгулець 13 3 2 41-13 42 2 Лівий Берег 11 3 4 40-11 36 3 Маріуполь 8 7 3 22-14 31 4 Вікторія 8 6 4 19-18 30 5 Полтава 8 5 5 35-27 29 6 Металург 6 7 5 23-18 25 7 Гірник-Спорт 5 2 11 16-32 17 8 Кремінь 4 2 12 14-40 14 9 Чернігів 4 1 13 20-44 13 10 Діназ 3 4 11 15-28 13

Карпати та Інгулець – фаворити

При цьому команди гратимуть лише проти тих клубів, які на першому етапі грали в іншій підгрупі. "Чемпіонська" група вестиме боротьбу за підвищення в УПЛ. 1-2 команди напряму вийдуть в еліту, тоді як 3-4 місця гратимуть у плей-оф із 13 та 14 командами з Прем'єр-Ліги.

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Таким чином, Карпати та Інгулець виглядають явними фаворитами за вихід в еліту. Петрівський клуб минулого сезону виступав на цьому рівні, тоді як "леви" востаннє виступали в УПЛ у 2020-му. А ось на перехідні матчі претендують майже всі інші команди, хоча позиції Лівого Берега виглядають краще.



Турнірна таблиця другого етапу Першої ліги / сайт ПФЛ

У групі "виживання" опинились такі статусні команди як запорізький Металург та харківський Металіст. Останній минулого сезону грав ще в УПЛ. Остання команда напряму вилетить в дивізіон нижче, а 18-19 місця гратимуть у плей-офф з другою та третьою командами Другої ліги.