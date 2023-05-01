Полісся повернулось в лідери: як виглядає турнірна таблиця Першої ліги за 4 тури до фінішу

Житомирська команда обіграла ЛНЗ та скористалась осічкою Оболоні. Кияни у свою чергу втратили нічию із Карпатами у кінцівці поєдинку.

У Першій лізі України близиться до завершення друга стадія сезону, пише 24 канал. Вже пройшло чотири з восьми турів у чемпіонській групі, де розігруються путівки в УПЛ.

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Центральний матч вікенду винесли на понеділок. Черкаський ЛНЗ приймав головного фаворита другого дивізіону Полісся. Житомирці змогли вирвати перемогу завдяки голам Будківського та Грицука.

Відеоогляд матчу ЛНЗ – Полісся:

Це дозволило підопічним Калітвінцева повернутись на перше місце та обійти Оболонь. Київська команда програла вдома Карпатам, пропустивши вирішальний гол на десятій компенсованій хвилині.

Відеоогляд матчу Оболонь – Карпати:

Перемога наблизила львів'ян до другого місця на відстань п'яти очок. Саме перші дві команди напряму вийдуть в УПЛ, тоді як третій та четвертій доведеться грати у плей-офф за право піднятись. Конкуренцію Карпатам та ЛНЗ намагаються скласти Металург та Епіцентр.

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Перші вже могли б бути у топ-четвірці, але не змогли вдома переграти аутсайдера турніру тернопільську Ниву. Натомість команда з Кам'янця-Подільського виборола три очки на виїзді проти Кременя.

ВІдеоогляд матчу Металург – Нива Тернопіль:

Відеоогляд матчу Кремінь – Епіцентр:

Всі результати 4 туру чемпіонської групи Першої ліги:

Кремінь – Епіцентр 1:2

Металург – Нива Тернопіль 1:1

Оболонь – Карпати 1:2

ЛНЗ – Полісся 1:2

Турнірна таблиця